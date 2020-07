Coronavirus : Le Japon accorde une aide médicale d’urgence de 46,5 MDH au Maroc

Nasser Bourita et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Royaume du Maroc, Shinozuka Takashi. / DR

Le gouvernement japonais a décidé d’accorder une aide médicale d’urgence d’une valeur de 46,5 millions de dirhams (4,8 millions de dollars) au Maroc pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus.

Selon le média Political Analysis, l’accord a été signé la semaine dernière à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Royaume du Maroc, Shinozuka Takashi.

«L’aide est sous forme d’équipements médicaux destinés aux hôpitaux provinciaux (appareils de radiographie numérique mobile, échographes, systèmes de radiographie, tomodensitomètres, etc.)», détaille-t-on.

«En contribuant ainsi au renforcement d’hôpitaux provinciaux dans plusieurs régions du Royaume en équipements médicaux, le Japon, à travers sa coopération économique et sociale, s’engage activement aux côtés du Maroc dans ses efforts pour renforcer son système de santé et dominer la crise sanitaire causée par le Covid-19», a indiqué un communiqué de l’ambassade du Japon au Maroc.

Le média rappelle que Tokyo a également mobilisé plus de 5 millions de dirhams à travers sa coopération avec l’UNICEF au Maroc pour contribuer au financement d’interventions ciblées visant à prévenir la transmission de la Covid-19 et d’atténuer l’impact de la pandémie.