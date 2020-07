Maroc : Des associations reviennent sur le rasage du Café maure à Rabat

L'intervention sur le Café maure s’intègre dans un projet global de mise en valeur de la Casbah des Oudayas, ont affirmé mercredi les associations Ribat Al Fath et Rabat Salé Mémoire.

Suite à une réunion tenue, mardi, en présence du président de l’Association Ribat Al-Fath, Abdelkrim Bennani, du président de l’Association Rabat Salé Mémoire, Fikri Benabdallah, du wali de Rabat Salé Kénitra et du directeur régional du ministère de la Culture, les deux ONG ont publié un communiqué conjoint.

Elles expliquent que ce projet vise à favoriser le retour aux véritables composantes structurelles et architecturales originelles du lieu telles que attestées par différents travaux et supports photographiques d’époque et préalablement recommandées par l’étude d’impact patrimonial – EIP - établie en la circonstance.

Sur le plan structurel, cet espace emblématique souffre de graves problèmes dus à des ajouts hors norme constituant aujourd’hui des vices cachés tels que l'érosion des sols d’assises du café, la fragilisation des contreforts, la corrosion des aciers des dalles en béton armé, l'infestation et la dégradation des poutres en bois soutenant les banquettes en encorbellement sur falaise et l'absence de fondations des poteaux de la structure en béton armé, expliquent les deux parties.

Ces constats, soumis en séance aux deux associations, relèvent des diagnostics établis par le laboratoire, le bureau d’étude spécialisé et l’architecte, note le communiqué, ajoutant qu'à terme, cette situation met en péril la stabilité de ce lieu à haute fréquentation publique et touristique.

Sur le plan architectural, les deux associations assurent que le projet de restauration préservera l’identité immuable et originelle et réelle du lieu.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu deux dispositions, à savoir la concertation préalable future avec l’ensemble des acteurs concernés par le patrimoine, dont la société civile, pour éviter à l'avenir tout problème entravant l'adhésion aux projets de cette nature.

Concernant la deuxième disposition, elle porte sur la création de commissions de suivi de la réalisation de l’ensemble des projets sensibles impactant l’image et la mémoire de la ville de Rabat, poursuit la même source.