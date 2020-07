Italie : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue féminin, dirigé par quatre Marocaines

Quatre ressortissantes originaires du Maroc à Lanciano (Italie) ont été condamnées à un total de 22 ans et quatre mois de réclusion, parmi sept prévenus, pour constitution d’un réseau féminin de trafic de drogue. Le démantèlement de cette organisation familiale s’est déroulé sur plusieurs mois, à travers l’opération «Khamsa», visant particulièrement une grand-mère, deux filles et une petite-fille.

Selon des informations rapportées par Abruzzo Live TV, neuf mesures policières ont visé 25 suspects dans le cadre de cette enquête, depuis octobre 2019. Ce mois-là, la police avait procédé à la saisie de quantités de drogue, notamment du haschisch, de la cocaïne, de la marijuana, de l’ecstasy, du LSD et 10 000 euros en liquide.

Selon les investigations, le groupe constituait son stock de substances en achetant des petites quantités, qui ont atteint au total 80 kg sur trois mois, en particulier du haschisch en provenance du Maroc par le biais d’un intermédiaire basé Modène. Trois autres accusés pour appartenance au réseau ou pour avoir servi de passeurs de marchandise ont écopé de deux ans et huit mois chacun.

Composée de trois avocats, la défense annonce d’ores et déjà interjeter appel. Cependant, d’autres suspects soupçonnés d'appartenance au même réseau et leur participation à des opérations ayant donné lieu à des enlèvements, coups et blessures depuis janvier 2019, attendent encore leur comparution.