Avion ou bateau, le retour au Maroc en mode question/réponse

Du 15 juillet au 31 août 2020, le Maroc met en place des vols spéciaux mais aussi des liaisons maritimes. Cette opération exceptionnelle n'est pas synonyme de réouverture des frontières a souligné le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. En ce premier jour, l'occasion pour nous de revenir sur les modalités particulières édictées par les autorités marocaines.

Quelles sont les personnes qui pourraient accéder au territoire ?

- Tous les citoyens marocains se trouvant à l’étranger.

- Tous les étrangers résidant au Maroc (titulaires de permis de séjour).

- Les diplomates accrédités au Maroc et/ou ceux nouvellement affectés, et leurs membres de familles.

Quelles sont les personnes qui pourraient sortir du territoire ?

- Les ressortissants marocains résidant à l’étranger et leurs familles.

- Les étrangers résidant ou non résidant au Maroc, et leurs familles.

- Les étudiants marocains inscrits dans des universités à l’étranger, titulaires de visas long séjour (D ou équivalent).

Quelles sont les personnes qui auront exceptionnellement besoin d’autorisation pour quitter le territoire ?

- Les étudiants nouvellement inscrits à l’étranger (visa long séjour), ou ceux n’ayant pas bénéficié de carte de séjour.

- Les personnes ayant bénéficié de visa de regroupement familial.

- Les personnes voyageant pour des raisons médicales.

- Les ressortissants marocains ayant un visa de long séjour type D sans carte de résidence.

Quelles sont les autorités compétentes habilitées à délivrer des autorisations ?

- Les autorisations pour ces personnes sont délivrées par la Préfecture ou Province.

Quelles sont les voies d’accès possibles ?

- Le retour est possible par voie aérienne (exclusivement les compagnies RAM et Air Arabia).

- Voie maritime (uniquement via les ports de Sète en France et de Gênes en Italie).

Quelles sont les conditions d’accès au territoire national ?

- Être muni d’un passeport marocain ou passeport étranger en cours de validité, assorti d’une carte de résidence ou de la CNIE.

- Présenter, à l’enregistrement, un test PCR négatif de moins de 48 heures, ainsi qu’un test sérologique.

Est-ce que je peux acheter mon billet auprès de n’importe quelle compagnie aérienne ?

- Seuls sont valables les billets acquis auprès de la Royal Air Maroc et Air Arabia.

Est-ce que les tests PCR et sérologiques concernent uniquement le retour par avion ?

- Que cela soit par avion ou par bateau, il faut réaliser les deux tests : PCR (48 heures avant) et un test sérologique.

Est-ce que les enfants sont aussi concernés par les tests PCR et sérologiques ?

- Les enfants de moins de 11 ans sont dispensés des tests PCR et sérologique.

Que faire dans le cas de ceux empruntant les ports de Sète (France) et de Gênes (Italie), et dont la validité du test a dépassé les 48 heures pendant le trajet routier ?

- Dans ce cas un test PCR supplémentaire sera effectué à bord du bateau (unités mobiles de dépistages).