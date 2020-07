Oujda : Plus de 80 cas de coronavirus parmi les Marocains revenant d’Algérie

Malgré une frontière fermée deuis 1994, ces derniers jours, un grand nombre de Marocains revenants d’Algérie par voie terrestre sont testés positifs à la covid-19. Actuellement, «ils sont plus de 80 cas accumulés, répartis sur l’hôpital El Farabi d’Oujda et le Centre hospitalier universitaire Mohammed VI», indique ce mardi à Yabiladi Hassan Ammari, représentant local de l’ONG internationale Alarm Phone.

Selon l’associatif qui dit avoir «remué ciel et terre depuis ce matin pour recueillir des informations à ce sujet», il s’agit en effet de «Marocains âgés entre 30 et 40 ans, qui travaillent dans les métiers traditionnels, le carrelage, la menuiserie». Hassan Ammari explique aussi que ce sont des personnes «qui n’ont pas pu revenir au Maroc de manière régulière» et qui empruntent fréquemment la voie terrestre pour leurs allers-retours à des fins professionnelles.

78 cas #Covid19 sont en cours de traitement à l’hôpital al Farabi #Oujda Tous sont des revenants d’Algérie qui franchissent les frontières clandestinement ... — Mtamid (@mtamid_) July 14, 2020

Des travailleurs informels transitant au niveau de la zone frontalière

Pour Hassan Ammari, il faut distinguer en effet entre «deux catégories de migrants marocains travaillant en Algérie». «Il y a ceux en situation administrative régulière, qui se déplacent par avion, et d’autres qui transitent par voie terrestre», souvent sans titre de séjour et travaillant de manière informelle. «Ils entrent depuis le village frontalier de Tiouli en empruntant une route pour regagner les autres zones de l’Oriental», décrit l’associatif, qui suit la situation migratoire de la région.

Le représentant d’Alarm Phone souligne d’ailleurs que les autorités locales «cherchent activement à identifier les cas contacts» de ces patients, «particulièrement dans la province de Jerada». Dans ce sens, il indique que nombre d’infections confirmées là-bas seraient liées à ce foyer. Cela dit, «aucun resserrement des mesures sanitaires n’est encore déclaré». «Nous attendons de voir si les autorités locales feront de nouvelles annonces ou non, dans les prochaines heures ou prochains jours», déclare Hassan Ammari.

Ces heures, qui semblent longues également pour les familles des premiers concernés, laissent les proches et associatifs dans l’expectative. En effet, Hassan Ammari décrit sur place une situation «sous haute surveillance». Selon le militant, la situation est telle que «les familles évitent de faire des déclarations aux ONG, en plus de la circulation d’informations au compte-goutte» au niveau des autorités sanitaires et locales.

Cette augmentation importante de cas s’observe alors que la direction régionale de la Santé a signalé, depuis le 9 juillet dernier, des infections à la covid-19 au sein de Marocains revenants d’Algérie par voie terrestre. Ce jour-là, deux des ressortissants avaient été testés positifs. Depuis, la région qui avait réussi à ne plus avoir de cas actif, en compte désormais plus de 80.