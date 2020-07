Mesures sanitaires : Khalid Ait Taleb a met en garde contre tout relâchement

Le ministre de la santé Khalid Ait Taleb a mis en garde, mardi à Rabat, contre tout relâchement dans le respect des mesures sanitaires et préventives mises en place par les autorités publiques pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

«Un relâchement face aux mesures sanitaires a été constaté dernièrement», a déploré le ministre, soulignant la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures de prévention préconisées par les autorités (port du masque, respect de la distanciation) afin de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

«La situation épidémiologique a changé au Maroc et dans le monde entier», a-t-il dit, exprimant son inquiétude face à l'augmentation des cas de décès et de contamination graves à la Covid-19.

A cet égard, le ministre a appelé les citoyens à redoubler de vigilance et à faire preuve de responsabilité et de solidarité, notamment avec l’approche des rentrées scolaires et universitaires, affirmant que l'épidémie n'est pas terminée.

«Il serait dommage de perdre tous les résultats et sacrifices consentis jusqu'à aujourd'hui», lance-t-il, mettant en exergue «l'hétérogénéité» de la situation épidémiologique du royaume.

En effet, suite au relâchement des citoyens dans le respect et l'adoption des mesures barrières établies, la situation dans certaines provinces du royaume «sort un peu de la maitrise» par rapport à d'autres, a-t-il indiqué, notant que les personnes asymptomatiques peuvent propager le virus sans s'en rendre compte, d'où l'importance primordiale du port du masque de protection.

Lundi, le ministère a lancé un appel aux citoyens les invitant à respecter les mesures de prévention décidées pour lutter contre le coronavirus, face à l'augmentation du nombre de décès et de cas critiques, enregistrée ces derniers jours.

Le ministère indique que le nombre croissant des décès et des cas critiques d'infection à la Covid-19, enregistrés durant la deuxième phase de la levée progressive des mesures de confinement, est dû au non-respect des mesures préventives instaurées par les autorités.