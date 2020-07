Tanger : Reprise du trafic des trains dès mercredi 15 juillet

Suite à la décision des autorités de lever la restriction sur la circulation des trains au départ et à destination de Tanger, décrétée lundi dernier, l'Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé la remise en circulation de ses wagons à partir du mercredi 15 juillet.

Dans un communiqué relayé par la MAP, l'ONCF informe ses voyageurs que cette reprise concerne les axes Tanger-Casablanca, à bord des trains Al Boraq et Tanger-Fès via les lignes Al Atlas. Par ailleurs, l'Office invite sa clientèle à se renseigner sur les horaires des trains.

Quelques heures seulement après la décision de durcir les mesures de prévention et de confinement dans l’ensemble du territoire relevant de la ville de Tanger, lundi, les autorités locales ont en effet opté pour alléger les mesures de confinement décidées dans la matinée. Ainsi, cette mesure a concerné toute la ville, à l’exception du quartier populaire de Béni Makada, où un foyer a été identifié, nécessitant un durcissement du contrôle sanitaire.

Plus tôt dans la journée, le ministère de l’Intérieur avait annoncé le confinement total de la ville, en plus de la suspension du transport urbain, ferroviaire ou routier, à partir ou vers Tanger. Dans la foulée et s’alignant sur ces directives, l’ONCF avait annoncé avoir suspendu ses voyages.