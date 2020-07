Bloquées à Huelva, les saisonnières marocaines lancent un cri de détresse pour rentrer au Maroc

Désespérées, avec des ressources limitées qui ne cessent de s’épuiser et se trouvant dans le flou, les saisonnières marocaines bloquées à Huelva ont lancé un cri de détresse pour pouvoir rentrer chez elles, au Maroc.

Dans des déclarations relayées par El Pais et Huelva24, elles ont ainsi confié que plusieurs d’entre elles se trouvent sans emploi mais sans la possibilité de regagner le royaume et pouvoir retrouver leurs familles, les frontières terrestres et maritimes entre le Maroc et l’Espagne étant toujours fermées depuis mars.

«Je suis venue ici pour cueillir des fraises, mais la saison est terminée et je ne peux plus y retourner (au Maroc). Ma famille a besoin de moi et de l'argent que j’ai économisé pour eux, que je dois dépenser en nourriture pour vivre», déclare Fatna, saisonnière marocaine de 46 ans, mère de six enfants.

Si une quarantaine a réussi à trouver un autre emploi dans des fermes agricoles, en attendant que les frontières s’ouvrent pour pouvoir rentrer, ce n’est pas le cas de milliers de femmes, qui restent «isolées dans des zones éloignées des centres urbains» dans ladite province, et attendent une solution pour regagner leur pays.

Les deux médias rappellent que 7 100 autres femmes sont arrivées en janvier pour la campagne de cueillette des fruits rouges et que la seule possibilité de rentrer depuis l’Espagne est par avion, une dépense que ces saisonnières ne peuvent pas se permettre.

«Pour l'instant, seules quelques-unes ont osé dénoncer leur situation, mais elles assurent que le sentiment d'abandon et de désespoir est "général" et que toutes sont très préoccupées par cette situation», conclut-on.