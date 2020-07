Après l'Istiqlal, le PPS et l'UC, Ouahbi rencontre El Othmani

Dans le cadre d'une série de réunions de communication et de consultation avec les autres partis de l’échiquier politique marocain, Abdellatif Ouahbi a rencontré, dimanche soir, Saadeddine El Othmani.

Le secrétaire général du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), accompagné de Rachid El Abdi et Fatima Hassani, présidente de la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima, ont ainsi rencontré le secrétaire général du PJD, qui était accompagné de Slimane Amrani ainsi que Jamila Mossali.

Dans une déclaration au site officiel du PAM, Saadeddine El Othmani a ainsi affirmé que la rencontre tenue au siège du PJD à Rabat a été «l'occasion de discuter de la situation politique, économique et sociale du pays, en plus de la nature de la relation entre les deux parties, qui a été caractérisée tout au long des étapes passées par des tensions».

Le secrétaire général du Parti de la Lampe a également affirmé la volonté et l'ouverture de sa formation politique au dialogue avec les différentes composantes politiques nationales, soulignant l'importance de revenir sur les causes et les raisons de ces tensions et discuter des formules possibles pour travailler ensemble.

La semaine dernière, Abdellatif Ouahbi a rencontré Nizar Baraka (parti de l’Istiqlal), Mohamed Nabil Benabdallah (PPS) ainsi que Mohamed Sajid (UC).