EMCEMO invite les Néerlando-marocains à ne pas se rendre dans le royaume cet été

Le Centre euro-méditerranéen migration et développement (EMCEMO) a demandé, dimanche, aux Néerlando-marocains de ne pas se rendre dans leur pays d'origine cette année, même si le Maroc rouvre ses frontières de manière exceptionnelle pour les accueillir dès le 14 juillet à minuit.

Selon un communiqué de presse de l'ONG, repris par Telegraaf, «le Maroc a laissé trop de choses dans le flou et la transparence requise fait défaut». EMCEMO donne ainsi l’exemple de l’exigence d’un test qui ne doit pas dépasser 48 heures avant l'embarquement, ce qui constitue «une exigence presque inaccessible et coûteuse». «Au Maroc également, la liberté de circulation est encore limitée et, dans certaines villes, le confinement est total. Cela rend les vacances au Maroc insignifiantes», estime-t-on.

Tout en critiquant «le secteur des soins de santé» du royaume, le centre note que le Maroc «n'offre aucune garantie que les Néerlando-marocains pourront retourner aux Pays-Bas». «Il se peut donc qu’il décide de ne laisser personne partir», ajoute le communiqué, rappelant le blocage ayant touché des MRE qui se trouvaient au Maroc au moment de la fermeture des frontières.

EMCEMO critique aussi le fait que seules la Royal Air Maroc et Arabia assureront les vols depuis et vers le Maroc, dénonçant ainsi les «prix élevés». Et le Centre euro-méditerranéen migration et développement de demander aux Néerlando-marocains de «réfléchir aux conséquences» avant de «se lancer dans l'aventure».