Maroc : Obligation de test Covid-19 de -48h, précaution sanitaire ou filtrage ?

A moins de 72h du premier vol entre le Maroc et le reste du monde dans le cadre de la mesure exceptionnelle pour les Marocains bloqués ou résidant à l’étranger, et les étrangers bloqués ou résidant au Maroc, l’obligation de présenter les résultats des tests Covid-19 pose toujours question.

Pour rappel, le Maroc exige en plus du test sérologique, un test PCR réalisé moins de 48 heures avant l’embarquement. Une mesure qui pose problème pour tous les vols opérés les premiers jours de la semaine. En effet, il est techniquement compliqué pour ne pas dire impossible de présenter un test de -48h le lundi. Ni la Royal air Maroc, ni le ministère des Affaires étrangères n’ont pu éclairer ce point, reconnaissant qu’il est problématique. Et le ministère de la Santé n’a toujours pas répondu à nos questions envoyées vendredi.

Mais la question du délai de validité du test PCR imposé par les autorités marocaines devrait également se poser dès le premier vol, prévu mercredi. En effet, le 14 juillet étant férié en France, il sera difficile pour certains d’obtenir un rendez-vous pour les tests ce lundi.

Certains internautes nous ont ainsi témoigné qu’il est impossible de réaliser les tests et obtenir les résultats en un laps de temps aussi court. C’est le cas de Hamza, vivant en région parisienne qui a pris son billet aller/retour Paris-Casablanca via la RAM et qui affirme qu'il est impossible de présenter un test dans un délai aussi court.

Un test PCR récent devrait suffire

Malgré les nombreux communiqués du ministère des Affaires étrangères, aucune réponse précise n’a été apportée aux nombreuses personnes s’interrogeant sur la validité du test PCR ou la nécessité du test sérologique. Tout juste a-t-il reconnu l'impossibilité de réaliser ces tests dans certains pays d'Afrique, et qu'une réflexion est menée pour y apporter une solution. Selon l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, le test sérologique n'est plus exigé, mais sera réalisé une fois au Maroc.

D'ailleurs, plusieurs internautes travaillant dans le domaine de la santé s'interrogent sur l'utilité du test sérologique. La majorité des pays de destination de ses vols spéciaux n'impose aucun test pour les pays à faible risque. Les autres qui imposent la présentation d’un test PCR (uniquement) se montrent plus souples sur le délai de fraîcheur. Ainsi la Barbade exige un test de -72h pour les pays à haut risque, et une semaine pour les autres.

Le Maroc pourrait très bien se satisfaire du même protocole sans courir un risque sanitaire démesuré, surtout qu’il n’est question que de vols spéciaux vers/depuis un nombre restreint de pays et non d’une réouverture totale des frontières. A moins que les conditions drastiques à remplir servent plus à décourager un maximum de personnes voulant voyager malgré la crise sanitaire, comme l'a démontré l'étude récente réalisée par C&O Marketing en partenariat avec Yabiladi.