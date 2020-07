Une femme accouche dans un train près de Kénitra

Une femme a donné naissance, dimanche, à une petite fille à bord d’un train de l’ONCF. «Le dimanche 12 juillet 2020, le train Al Atlas 103 entre Kenitra et Sidi Yahya a connu l'accouchement d’une voyageuse à bord», indique l’office dans un communiqué relayé sur sa page Facebook.

Cette opération s'est déroulée dans «de bonnes conditions grâce à l'aide des clientes et l'assistance du personnel accompagant», explique-t-on.

Et d’ajouter que dès leur arrivée en gare de Sidi Slimane, la maman et son nouveau-né de sexe féminin ont été transportés immédiatement à l'hôpital municipal de cette ville et ce, suite à la coordination entre les responsables ONCF et l’hôpital pour sa prise en charge.

«L'ONCF présente toutes ses félicitations à la famille du nouveau-né auquel souhaite une vie heureuse et prospère», conclut le communiqué.