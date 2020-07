Netflix dévoile The Old Guard, un film tourné dans la médina de Marrakech

La plateforme américaine Netflix a dévoilé, vendredi soir, son nouveau film The Old Guard, avec Charlize Theron, en présentant aussi des images et des clips exclusifs dans les coulisses rappelant que nombreuses scènes ont été tournées à Marrakech, au Maroc.

«Le tournage au Maroc a duré environ deux semaines, avec le soutien d'une grande équipe locale qui a aidé les cinéastes et l'équipe avec toute la logistique sur le terrain nécessaire», précise un communiqué de Netflix Egypte, parvenu à Yabiladi. Marrakech apparaît dans de nombreuses scènes du film pour des scènes afghanes et africaines.

«Les lieux de tournage à Marrakech comprenaient l'hôtel El Fenn, le village berbère d'Obaki sur le Plateau du Kik (une région des montagnes de l'Atlas qui faisait également office de village afghan), ainsi que la place Jemaa El-Fna, Tamansourt, Harbil, Tayzelt, le désert d'Agafay, Boukhriss et Kettara.

La même source rappelle que Netflix s'est associé à des artistes locaux pour créer une affiche locale qui intègre les monuments du Maroc dans le film. «Elle reflète la présence des stars de cinéma au Maroc dans des lieux emblématiques tels que la place Jemaa el-Fna», note le communiqué.

The Old Guard raconte l’histoire d’une guerrière nommée Andy (Charlize Theron) qui mène un groupe secret de mercenaires soudés avec une mystérieuse immortalité. Andy et Nile (Kiki Layne), le dernier soldat à rejoindre leurs rangs, se battront afin d'aider le groupe à éliminer la menace de ceux qui cherchent à reproduire et monétiser leur pouvoir par tous les moyens. L’histoire est basée sur le roman de Greg Rucka. Le film est réalisé par Gina Prince-Bythewood.