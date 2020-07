Football : Hakim Ziyech débute ses entraînements avec Chelsea

L’international marocain Hakim Ziyech, évoluant au poste d'ailier polyvalent, a commencé samedi les entraînements avec son nouveau club Chelsea. L'attaquant et milieu de terrain est apparu pour la première fois sur le terrain d'entraînement de son nouveau club, écrit le média néerlandais Voetbal International.

L'Ajax est parvenu à un accord avec Chelsea en février au sujet d'un transfert d'été pour Ziyech, qui rapportera au club néerlandais au moins quarante millions d'euros, rappelle-t-on.

