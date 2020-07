Le vaccin BCG aurait un effet protecteur contre l'infection par le coronavirus

Le vaccin BCG, vieux d'un siècle, semble bien avoir un effet protecteur contre le coronavirus (Covid-19), son degré de déploiement dans un pays étant fortement corrélé à la mortalité du SARS-CoV-2.

Selon une étude sur 22 pays dans le monde entier, publiée dans la revue PNAS et reprise par Sciences et Avenir, chaque augmentation de 10 % du déploiement du vaccin BCG est associée à une réduction de 10,4 % de la mortalité due au Covid-19.

Ces travaux américains publiés ne permettent cependant pas de conclure à une relation directe de cause à effet entre le vaccin BCG et le Covid-19.

Ils détaillent comment le vaccin BCG semble conférer une immunité largement renforcée contre les infections respiratoires, qui pourrait justifier un effet protecteur contre l'infection par la Covid-19. Une possibilité déjà émise dans de récentes publications.

L'étude a porté sur 22 pays du monde socialement comparables en termes de population âgée, de densité de population urbaine et rurale. La forte corrélation observée entre l'augmentation du déploiement de la vaccination BCG et celle de la mortalité par le Covid-19 tient compte de l'ajustement sur les éventuelles différences entre les pays en termes de niveau d'urbanisation, d'accès à la santé, du revenu, ou encore du stade et de l'ampleur de la pandémie.

Le vaccin BCG protégeant originellement contre la bactérie de Koch responsable de la tuberculose, il «génère une puissante stimulation immunitaire», explique à l’AFP le professeur bulgare d'immunologie Bogdan Petrounov.

Mais en l'absence de preuves directes issues d'essais cliniques, ces travaux ne sont pas suffisants pour recommander l'utilisation du BCG pour le contrôle et la prévention de la Covid-19 ou d'autres maladies infectieuses émergentes, conclut-on.