Région de Marrakech : En deux mois, huit décès suite aux piqûres de scorpion

La section locale de la Ligue marocaine pour la défense des droits de l'homme (LMDDH) a dénoncé cette semaine le décès de huit personnes suite aux piqûres de scorpion dans les provinces d'El Kelâa des Sraghna et Rhamna.

Dans un communiqué repris par Alyaoum 24, la LMDDH explique qu'en seulement deux mois, 6 enfants de moins de 15 ans sont morts à El Kelâa des Sraghna, tandis que deux personnes, dont une adolescente âgée de 13 ans, ont perdu la vie dans la province de Rhamna.

Pour l’ONG, les habitants de ces deux provinces de la région de Marrakech-Safi «vivent dans des conditions de vie tragiques, en particulier dans les zones rurales, où les droits les plus élémentaires font défaut, en particulier le droit à des soins médicaux». Et d’ajouter la plupart des centres de soins «sont fermés», tandis que les ambulances mises en place par les autorités «échouent à remplir leurs fonctions de transport des personnes souffrantes pendant la nuit».

Le bureau local de la LMDDH dénonce également la structure d'accueil au niveau du centre hospitalier provincial (CHP) Essalama, seul établissement de santé spécialisé pour les victimes de piqûres de scorpions.

Une source locale contactée par Alyaoum 24 confirme aussi que le service de réanimation du CHP ne dispose que de 10 lits, tandis que le nombre de patients dans un état critique dans le même service a atteint, mardi dernier, 15 patients, dont 9 victimes de piqûres de scorpion.

Marrakech-Safi arrive en tête des régions les plus touchées par les piqûres de scorpions avec plus de 8 000 cas par an.