Huile d'olive : Baisse des exportations marocaines vers l'UE

Les exportations marocaines d'huile d'olive vers l'Union européenne (UE) ont diminué de 62,4%, passant de 9 014 tonnes à 3 385 tonnes entre octobre 2019 et avril 2020, indique-t-on dans les dernières données de la Commission européenne, citées par Olimerca.

Cette baisse est due en partie à la baisse de la production d'olives, mais aussi à une plus grande concurrence sur le marché européen, dominé par l'Espagne et l'Italie et avec la forte présence également d'autres pays comme la Tunisie, ajoute le média. À cela s’ajoute aussi la crise sanitaire engendrée par le coronavirus, qui a également causé une baisse des exportations de produits agricoles et agroalimentaires en général, poursuit la même source.

De même, «le Maroc a également proposé que son huile d'olive soit plus visible sur le marché américain, augmentant ainsi sa part de marché dans ce premier pays consommateur hors UE, profitant du fait que ces exportations ne sont pas soumises aux mêmes conditions que pour l’UE», écrit Olimerca.