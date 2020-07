L'artiste marocain Abdeladim Chennaoui n'est plus

L'artiste marocain Abdeladim Chennaoui a rendu l’âme, vendredi soir à Casablanca à l'âge 85 ans, des suites d'une longue maladie, a indiqué le Syndicat marocain du théâtre et des travailleurs du cinéma et de la télévision.

«C'est avec une grande affliction que les membres du bureau exécutif national du syndicat et ses branches régionales et provinciales ont appris le décès de l'artiste Abdeladim Chennaoui», relève le Syndicat dans un communiqué.

Le défunt, artiste de grand calibre, compte parmi les pionniers du théâtre marocain avec une contribution importante au répertoire du mouvement culturel et artistique national, notamment avec la troupe de "la fraternité arabe" ou celle des "artistes unis" avec des œuvres éternelles comme "At-taich", "Al-jaiza" et "Inkasar zoujaj", ajoute la même source.

Feu Chennaoui a également eu une expérience médiatique importante avec plus de 50 émissions radio et plusieurs apparitions dans des œuvres dramatiques sur le petit écran, fait savoir le Syndicat. Abdeladim Chennaoui est l'un des vétérans de la scène artistique et médiatique marocaine. Natif de Casablanca, il est lauréat de l’Institut Supérieur du Cinéma du Caire.