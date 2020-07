Maroc : Plus de 118 000 chercheurs d'emploi insérés dans le milieu professionnel en 2019

Plus de 118 000 chercheurs d'emploi ont été insérés dans le milieu professionnel dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi salarié Idmaj et Tahfiz, pilotés par l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), a affirmé, vendredi à Rabat, le directeur de cet organisme public, Abdelmounaïm Madani.

Présentant le bilan d’activités de l’année 2019 lors du conseil d'administration de l'ANAPEC, il a relevé que 118 308 insertions ont été réalisées dans le cadre des programmes de promotion de l’emploi salarié, soit une réalisation de 125% de l’objectif de l’année 2019 et une progression de 9% comparé à 2018.

Les réalisations dans le cadre du programme Idmaj au titre de l’année 2019 s’élèvent à 108 800 insertions, a précisé Abdelmounaïm Madani, notant que 15 268 s’inscrivent dans le cadre du placement à l’international (soit plus de 6% comparé à 2018).

Concernant le programme Tahfiz, le directeur a noté que ses protocoles de bénéfice déposés et validés au niveau de l’ANAPEC ont bénéficié à 9 508 personnes et 3 290 entreprises.

De même, il a relevé qu’au titre de l’année 2019, quelque 120 600 chercheurs d’emploi ont bénéficié d’entretiens de positionnement, 78 500 jeunes d’ateliers de recherche d’emploi et près de 7 200 entreprises du dispositif de contrats d’insertion améliorés.

Abordant la répartition par secteurs d’activité, le responsable a indiqué que le secteur de l’automobile reste le premier pourvoyeur d’emplois (31%), suivi des nouvelles technologies d'information et de communication avec les offres récurrentes pour les téléopérateurs (12%), ajoutant que le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche occupe la quatrième place mais son besoin reste dominé par les profils peu qualifiés.

Concernant les projets d’auto-emploi, le responsable a mis en avant le lancement d’une mission relative à l’enrichissement de l’offre des services Auto Emploi au profit des porteurs de projets du monde rural et l’élaboration des termes de références pour son adaptation aux besoins des porteurs de projets migrants régularisés.