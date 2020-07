Nadia Fettah Alaoui : La reprise du tourisme doit être corollaire à la préservation de la santé des citoyens

La ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui. / DR

Le Maroc veille à ce que la reprise de l'activité touristique soit corollaire à la préservation de la santé des citoyens, a affirmé, vendredi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

Dans une allocution à l'ouverture d'une réunion présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, avec la participation du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb et des professionnels du secteur touristique, la ministre a indiqué que le Maroc veille à ce que la reprise de l’activité touristique soit corollaire à la priorité du royaume, à savoir la préservation de la santé des citoyens.

À cet effet, le ministère a mis en place un guide avec de mesures préventives pour préserver la sécurité sanitaire de l'ensemble des professionnels du secteur touristique, avec des mesures qu'ils doivent respecter pour assurer une reprise progressive et réussie de leurs activités et rehausser la qualité des services touristiques présentés dans des conditions saines et sûres, a-t-elle ajouté.

Ce guide concerne l'ensemble des installations des institutions d'hébergement touristique (réceptions, restaurants, cuisines, administrations, bagages ...), en plaçant la santé des touristes et du personnel du secteur à la tête des priorités, a précisé la ministre.

Des visites de terrain en coordination avec les autorités locales et les services du ministère de la Santé sont régulièrement effectuées pour veiller à l'application de ces mesures, a fait savoir Mme Fettah Alaoui.

Pour elle, cette étape sensible nécessite de veiller à l'application avec rigueur des mesures préventives conformément aux orientations des autorités publiques en vue d'une reprise réussie de l'activité touristique.