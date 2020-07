GAB et fraude monétique : HPS rachète 100% de la société IPRC

Le groupe marocain HPS a scellé, cette semaine, son acquisition de 100% des parts sociales de la société IPRC. Selon un communiqué du groupe, repris par Le 360, cette acquisition viendra compléter l’offre de HPS avec de nouveaux services à forte valeur ajoutée autour des solutions PowerCARD.

IPRC est une société marocaine, spécialisée dans la supervision et la télégestion des systèmes monétiques. A fin 2019, l’entreprise supervisait plus de 5 500 guichets automatiques bancaires (GAB) pour le compte d’une trentaine de banques au Maroc et en Afrique, gère la fraude monétique de plus de 7 millions de cartes bancaires et supervise près de la moitié du flux monétique marocain, poursuit la même source.

Dans un premier temps, HPS offrira à ses clients les services de supervision des GAB et leur cash management, la supervision de l’activité de la fraude monétique ainsi que la télégestion des systèmes d’information.

Le groupe présidé par l’ancien patron de la CGEM Mohamed Horani déploiera aussi de nouvelles offres issues de l’expertise conjointe de HPS et de IPRC et facilitera le déploiement des offres IPRC dans l’ensemble des régions où HPS est aujourd’hui présente, conclut le communiqué.