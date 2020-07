Etats-Unis : Harvard et le MIT s’opposent à l’expulsion des étudiants étrangers

L’Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont décidé d’attaquer en justice une mesure du président américain Donald Trump, qui oblige les étudiants étrangers à quitter le territoire, si leurs cours d’automne se font à distance. L’action est d’ores et déjà enregistrée devant le tribunal fédéral de Boston.

«Nous défendrons ce dossier avec détermination afin de permettre à nos étudiants étrangers – et aux étudiants étrangers de toutes les universités du pays – de continuer leurs études sans risquer d’être expulsés», a écrit le président de la prestigieuse institution, Lawrence Bacow, mercredi dernier. L’Université de Harvard, qui a plus tôt décidé de basculer entièrement vers les cours à distance toute l’année universitaire prochaine, est en effet directement concernée par la réaction de Trump, qu’elle rejette.

Lundi dernier, Agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) a en effet annoncé que ces étudiants ne seraient plus autorisés à rester dans le pays, sauf présence physique obligatoire dans le cadre de leur cursus, sous peine de se faire expulser. Cette mesure a été décidée dans un contexte sanitaire critique, où les Etats-Unis font face à un lourd bilan d’infections et de décès en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Les directives de l’ICE s’appliquent aux titulaires de visas F-1 et M-1, qui sont destinés aux étudiants universitaires et professionnels. Selon Reuters, le département d’Etat a délivré 388 839 visas de type F et 9 518 de type M, au cours de l’année 2019. Le nombre de concernés par ce départ forcé n’est cependant pas encore connu.

En effet, cette mesure ne concernera notamment pas les étudiants détenteurs d’un visa F-1 qui suivent les cours en ligne de manière partielle, tant que leur université certifie que cet enseignement ne se fait pas en ligne à 100%. Pour leur part, les étudiants de programmes professionnels titulaires d’un visa M-1, ainsi que les étudiants en cours d’apprentissage de la langue anglaise sous visa F-1, ne suivent pas de programmes en ligne.