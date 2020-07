Maroc : Les premières indiscrétions sur le programme de vols spéciaux, les réservations, les tarifs

Ce vendredi matin, les premières indiscrétions sur le programme de vols nous sont parvenues. Nous avons obtenu un programme de vols provisoire de la Royal air Maroc (RAM) soumis à la validation du ministère des Affaires étrangères et aux autorisations des pays concernés.

Ainsi, il est prévu des vols spéciaux pour la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Canada, les Etats-Unis, et la Russie. Cette liste ainsi que les fréquences sont susceptibles d'être modifiées en fonction des besoins.

Programme provisoire de vols de la RAM soumis à la validation du ministère des Affaires étrangères.

Les réservations ouvertes ce vendredi après-midi

Si la date de lancement de l’opération exceptionnelle est déjà connue, on apprend qu’elle prendra fin le 31 août prochain. Une phase spécifique à la saison estivale qui ne signifie pas une réouverture des frontières comme l’a précisée le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Ce n’est donc pas non plus une reprise des vols réguliers avec les destinations et les horaires classiques.

Les deux compagnies aériennes nationales autorisées a opérer ces vols spéciaux, à savoir Air Arabia et Royal air Maroc, ont chacune soumis un programme de vols spéciaux. Pour la RAM il s’agit d’une moyenne de 10 vols par jour, ce qui est largement inférieur aux fréquences de vols d’une saison estivale normale. Une source au sein de la compagnie aérienne précise que ce programme de vols spéciaux, s’il est validé, ne représentera que 6% des fréquences de la RAM pour la saison estivale 2019.

Pour les prix des billets, notre source assure qu’ils seront en moyenne inférieurs à ceux de l’été dernier. Elle souligne d’ailleurs que les vols ne seront pleins que dans un sens compte tenu des restrictions des personnes éligibles pour l’opération (Marocains et étrangers bloqués, MRE et leurs familles, étudiants, voyages d’affaires).

Précision importante : les réservations qui seront possibles dès ce vendredi après-midi (via le site internet, agences et centre d’appel) sont spécifiques pour ces vols spéciaux. Les précédentes réservations seront donc annulées avec la possibilité de transformer l’avoir pour des billets sur les vols spéciaux.