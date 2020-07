Parlement européen : Projet de résolution condamnant les détournements d’aides par Alger et le Polisario

La guerre entre le Maroc et l’Algérie au Parlement européen, se poursuit sans trêve. Ainsi, un groupe d’eurodéputés a déposé, jeudi 9 juillet, un projet de résolution condamnant le détournement des programmes d’assistance humanitaire européenne destinés à la population sahraouie des camps de Tindouf par Alger et le Polisario.

L’initiative s’appuie sur les conclusions du rapport de l’Office européen de lutte antifraude datant de 2007 et rendues publiques qu’en 2015. Les auteurs du rapport dont Yabiladi détient copie avaient constaté «des détournements de l’aide humanitaire octroyée par l’Union européenne au Polisario, notamment pour les besoins d’achat d’armements, ladite aide s’élevant à 105 millions d’euros entre 1994 et 2004».

Ils pointent également le prélèvement par l’Algérie d’une taxe de 5 % sur cette aide humanitaire et son refus des demandes de recensement des sahraouis des camps formulées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en 1977, 2003, 2005 et 2015. Le Conseil de sécurité a également réclamé la même revendication, dans des ses dernières résolutions.

Le groupe des eurodéputés demande ainsi à «l’Union européenne d’œuvrer conjointement avec l’organisation des Nations unies pour superviser un recensement des réfugiés des camps de Tindouf en collaboration avec les autorités compétentes en Algérie».

Une requête qui a fait l’objet d’une nouvelle passe d’arme, mercredi 8 juillet à Genève, entre les représentants de Rabat et Alger au Comité permanent du Haut-Commissariat aux réfugiés. «Pour le cas précis des réfugiés sahraouis, ma délégation regrette que la question de l’enregistrement soit utilisée pour détourner l’attention du Comité Permanent du HCR et de la communauté internationale de la possibilité d’une résolution au conflit du Sahara occidental, qui constitue la cause profonde de ce déplacement forcé», a déclaré le représentant de l’Algérie.

Le projet de résolution proposé par les eurodéputés invite l’Union européenne à «auditer l’utilisation de l’aide humanitaire européenne par le Polisario depuis 2015».

Pour mémoire dans son rapport couvrant la période 2003-2007, l’UE avait accusé l’Algérie d’un détournement «bien organisé depuis des années» de l’aide humanitaire accordée aux réfugiés sahraouis de Tindouf et d’un «détournement de fonds» et d’une «fraude massive» concernant ces aides humanitaires.