Maroc : Le feu de forêt déclaré à l'Ourika et ayant endommagé 17 hectares maîtrisé

Le feu qui s'est déclaré, mercredi vers 14h à Ouaouizght, dans la forêt d’Ourika (province d’Al Haouz), a été maîtrisé le jour même vers 20h30, a annoncé, jeudi, la Direction régionale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification du Haut Atlas.

L'extrême inflammabilité et la densité des essences forestières de la zone (Genévrier oxycèdre, chêne-vert et lentisques), la diminution de l'humidité de l'air et l'augmentation des températures qui sévissent ces derniers jours au Maroc, combinées à l'avènement des vents secs et chauds de type chergui et au relief très accidenté, ont contribué significativement à la propagation rapide des flammes du feu après quelques minutes de son éclosion, explique la direction dans un communiqué.

Et de poursuivre qu'à la réception de l'alerte, tous les services spécialisés dans les opérations de lutte contre les feux de forêts se sont mobilisés rapidement sur les lieux.

Malgré les conditions climatiques et orographiques difficiles, les équipes d'interventions ont su maîtriser avec professionnalisme l'incendie après 6 heures de lutte, sur une superficie endommagée de 17 hectares, relève la même source.

«Un désastre écologique a été évité de justesse», fait remarquer la direction régionale, soulignant que les dégâts auraient dû être plus graves que ce bilan, parce que la superficie forestière globale qui était à risque est de l'ordre de 1 500 ha. Aussi, aucune victime, ni perte des biens de la population ne sont à déplorer dans cet incident, rassure-t-on de même source.

Le département des Eaux et Forêts relance «un nouvel appel à la vigilance auprès de tous les citoyens et utilisateurs des espaces forestiers pour éviter l'utilisation du feu pendant la période estivale et alerter les autorités compétentes de toute fumée ou départ de feu, et également sur tout indice ou comportement suspect, pouvant occasionner l'éclosion d’un feu de forêt», conclut le communiqué.