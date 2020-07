Prix Méditerranée : Boycott de Mahi Binebine pour éviter une récupération par l’extrême droite

Lauréat du Prix Méditerranée pour son livre «Rue du paradis» aux éditions Stock, l'écrivain et artiste-peintre Mahi Binebine, a annoncé ce jeudi son boycott de la cérémonie de remise des prix, prévue le 3 octobre à Perpignan.

Dans un communiqué intitulé «Nous n’assisterons pas à la cérémonie de remise des Prix Méditerranée 2020», Mahi Binebine, aux côtés de l’écrivain italien Giosuè Calaciura et l’écrivaine algérienne Souad Labbize annoncent que «la situation politique actuelle à Perpignan, les turbulences que traverse le Centre méditerranéen de littérature (CML), organisateur de ce prix parrainé par la ville, nous amènent à décliner l’invitation à assister à la cérémonie de remise des prix».

Ils assurent pourtant que «le Prix Méditerranée [les a honorés lors de son palmarès 2020». «Une telle distinction nous a personnellement réjouis venant d’une institution fondée par les défenseurs d’une certaine idée de l’espace méditerranéen, notre mare nostrum, et "des diversités fondatrices de son identité"», ajoutent-ils.

Et d’expliquer, plus loin, que cette décision est motivée par leur «souhait d’éviter tout amalgame et toute récupération ou instrumentalisation de la culture à des fins idéologiques ou politiques». «En ces moments d’incertitude, et plus que jamais, l’hospitalité, le vivre ensemble et la bienveillance n’ont pas de prix. Ou plutôt si, celui de l’engagement et de la solidarité. Par notre refus, nous souhaitons éveiller les consciences face aux idéologies du rejet et du repli sur soi», expliquent-ils encore.

La semaine dernière, le député Rassemblement national (extrême droite) des Pyrénées-Orientales a battu le maire sortant Les Républicains (LR), Jean-Marc Pujol, en remportant 53,09 % des suffrages à Perpignan.