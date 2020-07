Ouverture des frontières du Maroc : Qui, quoi, où, quand, comment ?

Après quatre mois de fermeture des frontières du Royaume en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, le Maroc rouvre progressivement et prudemment. La décision a été annoncée mercredi soir par le ministère des Affaires étrangères. Voici un concentré des questions que nous avons reçues de la part de Marocains du Maroc, de l’étranger, ainsi que des étrangers vivant (ou pas) au Maroc.

A partir de quand pourrons-nous voyager depuis/vers Maroc ?

A partir du 14 juillet à minuit, ou pour faire plus simple dès le 15 juillet à 00h01. Vous pourrez donc prendre le premier vol ou le premier bateau à partir de ce jour.

Puisqu’il y a une date début, y a-t-il une date de fin ? J’ai peur de rester bloqué au Maroc...

Il faut tout d’abord comprendre le contexte : ce n’est pas une offre promotionnelle estivale mais un retour à la «normale» progressif et prudent après quatre mois de fermeture des frontières. Le ministère assure d’ailleurs que les MRE ayant fait le voyage au Maroc sont assurés de pouvoir repartir.

Qui peut voyager ?

Tous les Marocains ayant une résidence à l’étranger et leur famille (même s’ils sont étrangers) pourront venir passer un séjour au Maroc. L’objectif affiché est de permettre les traditionnelles retrouvailles estivales entre la diaspora et leur famille au Maroc, notamment après cette longue et rude crise sanitaire.

Tous les Marocains et étrangers bloqués à l’étranger ou au Maroc sont concernés. Cela inclus donc les Marocains et étrangers résidant au Maroc bloqués à l’étranger, ainsi que les MRE et étrangers bloqués au Maroc.

C’est compliqué, mais qui est exclu alors ?

Pour faire simple, les touristes étrangers ne pourront pas venir au Maroc. Et les Marocains ou étrangers résidant au Maroc ne pourront pas voyager vers l’extérieur, selon une source au ministère des Affaires étrangères.

Je suis Français résidant au Maroc mais bloqué en France. Comment ne pas être pris pour un touriste ?

Il suffira de présenter votre carte de résidence au Maroc en même temps que votre passeport étranger.

J'habite en Belgique, je suis binational, mais je n'ai pas refait mon passeport vert...

En l'absence de passeport marocain, vous pourrez voyager avec votre passeport européen, mais il vous faudra impérativement votre carte d'identité nationale justifiant votre nationalité marocaine.

Je suis Marocain(e) mais mon conjoint/mes enfants sont étrangers. Pouvons-nous faire le voyage ?

Si vous êtes MRE et lié par un mariage mixte, votre famille peut voyager avec vous.

Je suis Marocain, est ce que je peux venir via Algésiras ?

Les ports espagnols sont exclus du dispositif. De même, le passage via Ceuta et Melilla ne sera pas possible.

Dans ce cas, les Marocains en Espagne sont-ils exclus ?

Non. Ils pourront voyager via les liaisons aériennes ou bien pour les inconditionnels de la voiture : remonter jusqu’à Sète en France et prendre le bateau.

Quels sont les pays inclus/exclus du dispositif ?

Aucune liste de pays ne nous a été pour l’instant communiquée par le ministère des Affaires étrangères. Il est évident que les pays en phase de pic de propagation du virus SARS-CoV-2 seront exclus. Désolé pour les Marocains au Brésil, en Inde ou aux Etats-Unis.

Ce qui est certain, c’est que les pays d’Europe sont inclus. Et uniquement la France et l’Italie pour les liaisons maritimes via deux ports : Sète et Gènes.

Quelles sont les compagnies aériennes qui pourront procéder aux vols vers/depuis le Maroc ?

Selon les informations de notre source au sein du ministère des Affaires étrangères, seules les compagnies nationales, à savoir Royal air Maroc et Air Arabia sont habilitées pour l’instant. Nous ne savons pas si le dispositif sera élargi aux compagnies aériennes étrangères.

Dois-je observer une période de quarantaine à mon arrivée ?

Le protocole sanitaire prévu pour toute personne entrant au Maroc pendant l’état d’urgence sanitaire a été récemment modifié. Il n’y a plus de période de quarantaine obligatoire dans un établissement hôtelier. Vous devrez fournir une attestation de test de la Covid-19 négatif de moins de 48 heures lors de l’embarquement. Il est possible que les autorités sanitaire pratiquent un test et des examens médicaux à votre arrivée et vous recommandent une période de confinement à domicile.

Et à la sortie, devrais-je fournir un nouveau test Covid-19 ?

Non, l’attestation de test négatif est exigée uniquement lors de l’entrée sur le territoire marocain. Par contre, chaque pays ayant des protocoles particuliers, il faudra vous renseigner sur les conditions de retour pratiquées par votre pays de résidence.