En Amérique latine, le Maroc renforce sa place au sein de la Communauté andine des Nations

Mercredi soir, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a annoncé que le Maroc vient d’obtenir le statut de membre observateur au sein de la Communauté andine des Nations (CAN), lors de la 20e réunion du Conseil présidentiel andin tenu ce mercredi à Bogotá.

«Ce statut octroyé au Royaume, en tant que premier pays arabe et africain, vient conforter sa position d’interlocuteur privilégié dans la région latino-américaine et consacre son positionnement en tant que partenaire crédible, dans un contexte international marqué par l’interdépendance économique et l’interaction culturelle», poursuit le communiqué du ministère.

En renforçant sa place au sein de la CAN, dont le Parlement andin avait exprimé à l’unanimité son total soutien à l’initiative d’autonomie au Sahara en 2018, le Maroc se rapproche de l'Equateur et de l’Uruguay, positionnés plutôt du côté de la «RASD».

Les autorités de Quito sous Rafael Correa avaient rompu leurs relations diplomatiques avec le Polisario en 2014. Deux ans plus tard, l'Equateur avait décidé de rétablir ses liens. Mais depuis l’arrivée de Lénine Moreno au pouvoir en 2017, le Front n’a cessé de courtiser le pays d’Amérique Latine.

Face à la percée diplomatique de Rabat sur le continent américain, le mouvement séparatiste avait intensifié ses rencontres avec les responsables équatoriens, redoutant un changement de position des autorités de Quito, qui partagent la même position politique que le Maroc sur le dossier vénézuélien.

Dans ce sens, le Maroc a pu compter sur le soutien historique du Pérou et de la Colombie, mais également sur la bénédiction de la Bolivie. Au lendemain du départ du président de gauche Evo Morales, les nouveaux dirigeants de Sucre ont décidé, en janvier 2020, de geler leur reconnaissance de la «RASD».

Alors qu’il avance ses pions pour se rapprocher également de l’Uruguay, le Maroc fera face au Mexique ainsi que Panama, jusque-là diplomatiques sur le maintien de liens avec les deux parties.