En négociation avec son personnel, Royal Air Maroc revoit son offre de départ volontaire

Dans le cadre de son plan social pour faire face à la crise engendrée par l’immobilisation de ses appareils et la fermeture des frontières pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, les négociations entre Royal Air Maroc et son personnel se poursuivent.

Cette semaine, la compagnie aérienne vient de revoir son offre pour le départ volontaire en faveur du personnel ayant plus de 57 ans avec 15 ans d’ancienneté. Ainsi, selon une note d’information du bureau syndical de la Fédération nationale du transport aérien (FNTA) affiliée à l’UMT, parvenue à Yabiladi, cette offre «a été négociée énergiquement, point par point avec le TOP Management» de la compagnie nationale.

«Nos négociations ont abouti à l’amélioration des conditions, initialement proposées et dont les modalités seront détaillées par la compagnie au personnel intéressé», indique le syndicat.

Ainsi, cette offre a été étendue «aux salariés âgés de 56 ans et plus au lieu de 57 ans». Royal Air Maroc promet ainsi de «verser au salarié volontaire une prime de fin de carrière équivalente à 5 mois de salaires plafonnée à 100 000 dirhams (indépendamment des années restantes)», poursuit la note.

Il s’agit aussi de «l’inclusion de la part salariale de la cotisation RECORE dans le calcul du pécule» et une «prise en charge totale de la part patronale et salariale due à la mutuelle pour l’ensemble des années restantes». Le personnel souhaitant profiter de cet offre bénéficiera aussi de «tous les avantages et statut de retraités Royal Air Maroc».

A rappeler que l’UMT-RAM a déjà exprimé, la semaine dernière, son «opposition à tout licenciement économique, départ forcé ou ciblé pour l’ensemble du personnel».

Vendredi, la compagnie a convoqué le personnel pour annoncer une vague de licenciements afin de faire face à la crise qui menace le transport aérien, fortement impacté par la crise sanitaire. Le plan prévoit le départ de plus de 850 salariés, toutes catégories confondues, tandis que la compagnie songe également se délester d'une partie de sa flotte.