Coronavirus : Le Maroc produit désormais 14 millions de masques par jour

Après avoir exporté, en deux mois, 18,5 millions de masques vers 11 pays, par le biais de 69 entreprises, le Maroc a doublié sa production nationale, qui passe désormais à 14 millions de masques fabriqués par jour.

Selon le quotidien L’Economiste, «plus de 300 entreprises marocaines détiennent la certification Imanor, pour la fabrication de masques sanitaires de protection».

Certaines de ces entreprises en fabriquent de type réutilisable ou encore non tissé. Celles produisant cette deuxième catégorie «cumulent aujourd’hui une capacité de production de 10 millions d’unités par jour, contre 4 millions pour les producteurs de masques réutilisables», rapporte le quotidien, sur la base d’informations du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique.

Cette performance qui réconforte le Maroc dans ses objectifs intervient alors qu'une machine de fabrication des masques de protection à double lanière auriculaire 100% marocaine a été présentée, mercredi, à Casablanca.

L’appareil a été conçu et réalisé par des industriels et des ingénieurs marocains, sous la supervision du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique. Selon la MAP, il se compose d’une machine de fabrication de carrés de masques et d’une autre «ear-loop» pour souder les lanières.

Cette machine-outil permet ainsi de durabiliser la production nationale et les exportations, pour répondre aux demandes des marchés local international.