Rapprochement entre le PAM, l'Istiqlal et le PPS, Ouahbi rencontre Benabdallah et Baraka

Mohamed Nabil Benabdallah et Abdellatif Ouabi, secrétaires généraux du PPS et du PAM. / Ph. DR

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS), ayant quitté la majorité gouvernementale en octobre, signe de la fin de sa lune de miel avec le PJD, se rapproche davantage du Parti de l'authenticité et de la modernité (PAM).

Mardi soir, le secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah a exprimé la volonté de son parti de se coordonner avec le PAM, après une réunion qu'il a eue avec le secrétaire général du part du Tracteur, Abdellatif Ouabi.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette réunion, relayée par Al3omk, Nabil Benabdallah a fait état d’une «volonté mutuelle de la part des deux partis pour élargir les domaines de travail et de coordination mutuelle». ET d’ajouter que de futures réunions se tiendront pour examiner et détailler tous les points et sujets discutés lors de cette rencontre.

Les deux formations politiques échangeront aussi des vues sur tout ce qui concerne la préparation des prochaines élections et les lois connexes, a-t-il dit.

Abdellatif Ouahbi a rendu visite mardi à l’ancien ministre de l’Habitat et de la politique de la ville au siège central du PPS. Rachid El Abdi, chef du groupe parlementaire du PAM à la Chambre des représentants et Aicha Lablak, à la tête du groupement du progrès et du socialisme à la Chambre basse étaient également présents.

Ouabi a également rendu visite, mardi, au secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, au siège centrale du parti de la Balance à Rabat.