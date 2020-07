Talbi Alami réagit aux accusations de mauvaise gestion et fustige le PAM

Rachid Talbi Alami, membre du bureau politique du RNI et ancien ministre de la Jeunesse et des sports. / DR

Accusé, depuis la semaine dernière, de «mauvaise gestion» lors de son mandat de ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami a rompu le silence. Il s’est ainsi confié sur l’affaire de la création présumée par ledit département d’un site web à 2,5 MDH, soit dix fois plus que la valeur estimée du projet.

Dans une interview accordée à Hespress, l’ancien ministre et membre du bureau politique du RNI a assuré que le document «fuité», ayant circulé dans les médias, serait «falsifié». «Comment cette falsification touche un document officiel du ministère de l’Economie et des finances ? Cette affaire est grave et je ne me tairai pas», a-t-il fustigé.

Concernant le site web, Talbi Alami a assuré qu’il s’agit plutôt d’une «plateforme qui, en plus d’accueillir un site web d’information, comprend également une base de données de 4 300 associations au niveau national, avec plus de 20 000 documents, 250 000 bénéficiaires et 400 personnes autorisées à accéder à cette plateforme entre cadres du ministère, fédération nationale et partenaires». «C’est un système d'information qui vous permet de suivre le statut des enfants, les conditions de leur accueil dans tous les campings du Maroc», a-t-il ajouté, en rappelant que le projet est intervenu après des recommandations de la Cour des comptes et que l’appel d’offre a «respecté» toutes les conditions.

Dans sa réponse, le membre du bureau politique du parti de la Colombe n’a pas manqué de fustiger le PAM, ayant appelé à une commission d’enquête sur la «mauvaise gestion» du ministère durant son mandat. «Le parti a besoin d’un leader à l’image du PAM et de son groupe parlementaire», a-t-il lancé en direction d’Abdellatif Ouahbi.