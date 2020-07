Casablanca : Les explications de Lydec sur la longue panne d’électricité dans plusieurs quartiers

Ce mercredi, un peu après 6 heures, une coupure d’électricité due à un incident est survenue au niveau du réseau moyenne tension de Lydec, touchant plusieurs quartiers à Casablanca.

Dans un communiqué, Lydec indique que cette panne est liée à «une perturbation technique des lignes très haute tension alimentant les trois postes-source de Lydec (Ouled Haddou, ADE et Dar Bouazza)».

Selon la même source, l’incident a provoqué à son tour la coupure de plus de 1 000 postes de distribution publique, alimentant plus de 200 000 clients basse tension. L’interruption a touché notamment les quartiers de Aïn Chock, Californie, une partie de Ben Msick, Maarif, Anfa, Centre-ville et Hay Hassani.

«Des manœuvres ont été entreprises par les d’équipes d’exploitation au niveau du réseau moyenne tension. A travers son Centre de veille et de conduite centralisée, Lydec a réalimenté environ 50% des clients impactés, à partir de 8 heures», indique encore le communiqué. Par ailleurs, Lydec souligne que la remise du courant se fait «de façon progressive en utilisant les interconnexions avec les autres postes sources».

«Cette perturbation technique a causé des dégâts importants au niveau du poste-source Ouled Haddou en cours de diagnostic et de préparation des réparations», selon la même source. Les conséquences se sont ressenties également au niveau du tramway de Casablanca, dont la circulation et les horaires de passage ont été perturbés en matinée à cause de cette coupure, apprend-on auprès de RATP Dev.