Parlement européen : Nouvelle prise de bec entre les agences de presse algérienne et marocaine

Après quelques semaines de répis, la guerre entre les agences de presse algérienne (APS) et marocaine (MAP) a repris de plus belle. Tout a commencé avec une dépêche de l'APS, datant du 4 juillet, au titre accrocheur : «L’UE ne reconnait pas la marocanité du Sahara occidental». Une déclaration attribuée au Haut-Représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Josep Borrell, en réponse à une question écrite d’eurodéputés, portant sur l’étiquetage des produits alimentaires en provenance du Sahara occidental.

«M. Borrell a souligné à cet égard que tous les produits alimentaires, importés pour être mis sur le marché de l'UE, doivent se conformer à la législation pertinente, y compris l'obligation de fournir des informations précises sur l'origine ou la provenance de ces produits», indique l’APS.

Elle a également affirmé que le chef de la diplomatie des Vingt-Sept a précisé que «l'UE soutient les efforts de l’ONU visant à trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable prévoyant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental».

Une «Fake news», réplique la MAP

Deux jours après, la MAP a livré sa réponse signée de son correspondant à Bruxelles. Elle a qualifié les affirmations de sa consœur algérienne d’ «énième fake news».

«M. Borrell a souligné dans sa réponse à une question parlementaire que l’UE et le Maroc ont conclu un accord le 19 juillet 2019 qui, confirme l’application des préférences tarifaires aux produits originaires du Maroc, y compris ceux du Sahara marocain, avec un impact positif sur le développement durable des provinces du sud», explique la MAP dans sa riposte.

Quant à l’étiquetage des produits alimentaires originaires du Sahara, la MAP rappelle la réponse de Janusz Wojciechowski, Commissaire européen à l’Agriculture, à une question parlementaire en février 2020. «Les autorités marocaines sont chargées de contrôler la conformité aux normes de commercialisation des fruits et légumes frais sous leur contrôle et ces autorités sont responsables des contacts avec l’Union». Néanmoins, il a tenu à préciser que l’entrée en vigueur de l’opération d’étiquetage des produits de la province est suspendue à un nouvel arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Ces explications fournies par la MAP ont suscité l’ire chez l’APS. En témoigne l’article, datant du mardi 7 juillet. «L’UE réaffirme sa position de non reconnaissance de la marocanité du Sahara Occidental», titrait la voix officielle de l’Algérie. A part le changement opéré au niveau du titre, il s’agit d’une reprise de ce qui a déjà été publié trois jours auparavant.

Ces disputes entre la MAP et l’APS sont de plus en plus fréquentes. Elles ont souvent pour scène le Parlement européen où les réseaux du Maroc et de l’Algérie se rendent ces derniers mois coup pour coup. Début mai, la MAP accusait l’Algérie d’avoir «inventé» un rapport d’un service du Parlement allemand. Une semaine plus tard c’est au tour de l’APS de pointer du doigt un «lobby maroco-sioniste» de vouloir ternir son image au Parlement européen.