«Le roi Felipe VI n’a pas prévu de se rendre à Ceuta et Melilla», indique le gouvernement espagnol

Le roi Felipe VI et la reine Letizia «n’ont pas prévu de se rendre à court terme à Ceuta et Melilla», a affirmé mardi 7 juillet, la ministre des Finance et porte-parole du gouvernement espagnol. «Les circonstances pourraient changer mais il n’y a pas eu de programmation de visites royales dans les deux villes donc il n’y a pas eu d’annulation», a précisé Mme María Jesús Montero en réponse à une question d’une journaliste d’une publication à Ceuta.

La responsable gouvernementale a, par ailleurs, qualifié de «spéculations» les informations parues la semaine dernière dans des médias ibériques annonçant le projet de déplacements du couple royal à Ceuta et Melilla.

Le roi et la reine ont initié, depuis le 23 juin, une tournée dans les 17 régions autonomes de l'Espagne pour s’enquérir sur place de la situation des citoyens espagnols après des mois de confinements décrétés par le gouvernement Sanchez pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus. Un périple qui les a notamment menés à se rendre aux Iles Canaries, en Andalousie et à Valence.

Le 17 juillet, le couple royal est attendu en Catalogne. Un déplacement qui pourrait donner lieu à des manifestations de colère des milieux indépendantistes. Ceuta et Melilla n'ont pas le statut de régions autonomes mais de villes autonomes.

Des médias ibériques ont affirmé que le gouvernement espagnol a annulé les visites de Felipe VI pour ne pas soulever la colère du Maroc.