Le gouvernement espagnol ignore quand le Maroc rouvrira ses passages avec Ceuta et Melilla

L’exécutif de Pedro Sanchez ignore quand les frontières terrestres avec le Maroc seront rouvertes, a reconnu mardi 7 juillet la ministre des Finance et porte-parole du gouvernement espagnol, rapporte un média ibérique.

Les passages de Ceuta et Melilla avec le royaume resteront fermés jusqu’à ce que le Maroc décide de les rouvrir, a ajouté María Jesús Montero. Elle a souligné qu’ «elle n’est pas en possession d’informations» sur ce sujet. Et de préciser qu’ «il n’y a pas de communication officielle de la part de Rabat (...) Jusqu’à présent les Marocains ne nous ont pas communiqué de date» d'une éventuelle réouverture des frontières, a révélé la ministre.

Les milieux économiques et politiques à Ceuta et Melilla redoutent les coûts financier et social d’une possible prolongation de la fermeture des frontières avec le Maroc jusqu’à l’automne prochain.