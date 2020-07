Maroc : La FRMF annonce la reprise du football amateur et féminin

L'activité footballistique des ligues régionales et des Ligues nationales du Football amateur (LNFA), du football féminin (LNFF) et du football diversifié (LNFD) va reprendre la semaine prochaine, a annoncé mardi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue par visioconférence en présence du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, et des représentants des LNFA, LNFF et LNFD et des Ligues régionales, a indiqué un communiqué.

Il a été décidé d'accompagner financièrement les clubs à travers l’allocation d’une subvention spéciale consacrée à cette reprise. La FRMF a souligné que des contacts des chargés de communication au sein des Ligues seront publiés sur le site officiel de l'instance fédérale afin de répondre aux demandes des clubs au sujet de cette subvention spéciale.

Par ailleurs, M. Lekjaa a rappelé, lors de la réunion, que la reprise des entrainements pour les clubs du championnat Professionnel (D1, D2) s’est effectuée par étapes, relevant que cette reprise se passe dans d’excellentes conditions grâce à l’adhésion des différentes composantes des clubs afin d’assurer sa réussite.

A l’issue de cette rencontre, le président de la FRMF a appelé l’ensemble des intervenants à redoubler d’efforts pour permettre la réussite de cette opération d'autant plus que le Maroc prendra part prochainement à plusieurs matchs officiels aussi bien sur les scènes continentale et mondiale.