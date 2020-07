Maroc : Hilton signe un accord pour l’ouverture d’un hôtel Canopy à Casablanca

Hilton a signé un accord de gestion avec Yamed Capital, pour ouvrir un hôtel sous sa marque Canopy by Hilton. Le projet de 158 chambres de l’hôtel Canopy by Hilton Casablanca Les Arènes a été dévoilé lors l’émission Metropolitan Casablanca, diffusée sur 2M.

Situé dans le «triangle d’or» de Casablanca, Canopy by Hilton fera partie de «Metropolitan», un tout nouveau projet résidentiel, commercial et hôtelier à usage mixte en cours de développement. Composant une partie centrale de ce développement, Canopy by Hilton Casablanca Les Arènes abritera trois points de services de restauration, quatre salles de réunion et une grande salle de réception, en plus d’une salle de sport, d’un spa et d’une piscine.

Le site spécialisé Hotel & Catering News Middle East indique que l’hôtel devrait commencer à accueillir ses clients d’ici 2024, en tant que première propriété de la marque au Maroc et en Afrique du Nord. «Casablanca est la capitale financière et commerciale du Maroc, située au cœur du réseau routier interurbain du pays. En tant que tel, le choisir pour dévoiler Canopy by Hilton, constitue une étape importante dans le plan d’expansion de Hilton au Maroc», explique Carlos Khneisser, vice-président de développement d’Hilton au Moyen-Orient et en Afrique.

Canopy by Hilton Casablanca Les Arènes devrait ainsi être à l’image du quartier Racine, au cœur duquel il est situé. Offrant des spécialités locales dans le café, il devra être conçu aussi dans l’esprit historique et artistique des anciennes Arènes, qui se trouvaient sur le lieu.