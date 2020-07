Maroc : Le prince héritier Moulay Hassan décroche son bac avec mention «très bien»

Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé ce mardi que le prince héritier Moulay El-Hassan vient de décrocher son baccalauréat - session 2020, section internationale, option «Sciences économiques et sociales»-, avec mention «très bien».

«En cette heureuse occasion et avec une grande joie, le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement et l’ensemble des cadres du ministère présentent leurs félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le bénisse et tous les membres de la famille royale», lit-on dans le communiqué. Et de souhaiter au prince héritier «plus de succès et de réussite dans son parcours d'études universitaires».

A rappeler que les examens du baccalauréat pour la session normale de 2020 ont débuté la semaine dernière au Maroc, avec des mesures sanitaires strictes, dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus.