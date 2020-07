Nassim Gryech, portrait d’un jeune artiste atteint du syndrome de Down

Sur les réseaux sociaux, Nassim Gryech expose ses œuvres et aspire à devenir un artiste indépendant et autonome. / DR

Nassim Gryech est un artiste-peintre pas comme les autres. Il a ainsi choisi les réseaux sociaux pour exposer ses peintures colorées et surtout joyeuses et pleines d'espoir, dans le but devenir un artiste autonome et indépendant. Mais avant de découvrir son amour pour les pinceaux et les toiles, l’artiste-peintre de 24 ans, atteint du syndrome de Down, s'est lancé dans de nombreuses autres aventures.

Membre de l'Association de soutien et d'assistance aux personnes atteintes du syndrome de Down (AMSAT), Nassim a pu libéré son énergie en prenant part à plusieurs activités et dans différentes classes. Enfant actif qui aimait apprendre, il a suivi des cours de cuisine, d'équitation et de natation.

«Nassim adorait la natation et a participé à plusieurs compétitions, dont l'une à Ifrane, où il a remporté une médaille d'or», confie à Yabiladi sa sœur Ihsane avec fierté. Après sa victoire, le natif de Rabat est allé aux Jeux Olympiques spéciaux de Los Angeles en 2015 et a remporté une deuxième médaille d'or, tout en mettant à l’honneur le drapeau marocain.

Une passion pour la peinture

La cuisine était également une activité qui fascinait le jeune homm. Il a refusé d'abandonner sa passion en raison de son état. Persévérant, il a travaillé dans un restaurant pendant un certain temps à Rabat et a même fait une apparition dans une émission de télévision.

Mais ce touche-à-tout a décidé de devenir maître d’une discipline artistique particulière : la peinture. «Nassim est passionné par les couleurs», explique sa sœur, qui est également son manager. «Quand il était petit, il aidait ma mère, qui travaille dans la broderie, à organiser les fils et à les ranger. Ça le calmait et il aimait ça», se souvient-elle.

En 2011, il a commencé des cours de peinture, pendant lesquels son mentor de l'époque s'est beaucoup intéressé à ses peintures. Encouragé par son entourage, Nassim a donc opté pour la cet art avec sérieux.

Avec l'association AMSAT, il a exposé ses œuvres dans plusieurs lieux prestigieux, dont la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM). Il a même réussi à vendre ses tableaux.

Mais les ambitions et le rêve de Nassim de devenir un artiste indépendant ne s'arrêtent pas à ce niveau. Il y a trois ans, le jeune homme a décidé de devenir un artiste-peintre autonome. Ce n'était pas une décision facile au début, car il n’avait pas assez de visibilité en tant que tel. Toutefois, il considérait le fait de se sentir autonome comme une nécessité.

Un artiste indépendant

«Être un artiste indépendant atteint du syndrome de Down n'est pas facile et c'est pourquoi Nassim ne pouvait plus exposer ses œuvres comme il le faisait avec l'association», a expliqué Ihsane.

«Il a ressenti une déception à cause de cela et il a commencé à douter si ses amis avaient vu les tableaux et s'ils les aimaient. C'est alors que j'ai réalisé ce que la peinture signifiait pour lui», se souvient sa sœur.

Ihsane a alors eu l'idée de créer un compte Instagram pour exposer la créativité de son petit frère. Un moyen qui devient vite un outil pour lui redonner cette visibilité et partager son art avec le monde.

L'idée a ainsi changé la vie de Nassim, alors qu’il commençait à recevoir des demandes, des commentaires et des messages de fans et de clients potentiels fascinés par son art. En raison de son état et de son incapacité à lire, sa sœur Ihsane gère son compte et assure le suivi de ses publications.

«Bien que ce soit moi qui gère le compte et rédige les légendes, tout est son idée. Je lui montre tout et il me dit quoi écrire. Il aime le fait que les gens voient et commentent ses messages. Ça le rend vraiment heureux.» Ihsane Gryech

Selon la sœur du jeune artiste-peintre, «cela donne vraiment de l'espoir aux parents qui ont des enfants comme Nassim». «Cela montre que les personnes atteintes du syndrome de Down ont des rêves et peuvent aussi les réaliser», insiste-t-elle.

Les grands rêves et ambitions de Nassim n'ont pas de limites. En plus de ses peintures exposées sur les réseaux sociaux, il rêve de posséder un jour une ferme loin de la ville.