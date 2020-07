Foyer industriel à Safi : Devant les élus, Elalamy blanchit le gouvernement

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. / DR

Le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a balayé d’un revers de main les accusations visant le gouvernement, au sujet du contrôle des mesures de prévention et de sécurité sanitaire au sein des unités industrielles.

Devant les élus de la nation réunis lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a nié tout échec ou manquement de son ministère ou du gouvernement.

Il a ainsi rappelé que la stratégie mise en place s’est articulée autour de sept axes, dont l'organisation du travail au sein des unités industrielles, et la sensibilisation à la nécessité de respecter les mesures de santé et de sécurité, en plus des conditions de transport des travailleurs et le plan de prise en charge de personnes atteintes de la covid-19.

Le responsable gouvernemental a précisé que les commissions régionales du ministère de l'Industrie et du commerce ont organisé 3 460 visites dans environ 2 748 unités industrielles. Affirmant que ces usines ne sont pas les seules responsables de l’apparition de foyers, Elalamy s’est interrogé si ces «clusters se situent dans les usines, les transports ou dans les quartiers».

Dans sa réponse à la question des parlementaires, Moulay Hafid Elalamy a assuré que le ministère de tutelle avaient organisé jusqu’à quatre visites dans certaines usines.

A rappeler que la ville de Safi a été reconfinée, samedi, au lendemain de la découverte d’un foyer infectieux de grande ampleur, au sein des industries de conserve de poisson. Les autorités de la ville ont également procédé à l’isolement de certains quartiers où résident les ouvrières de ces usines.

Samedi seulement, 253 des 534 nouveaux cas de coronavirus au Maroc ont été confirmés au sein de ce foyer industriel.