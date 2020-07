Maroc : Le roi Mohammed VI nomme 19 nouveaux ambassadeurs

Conformément aux dispositions de l’Article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le conseil des ministres présidé ce lundi par le roi Mohammed VI a été marqué par des nominations au sein de la diplomatie marocaine.

Ainsi, Mme Mounia Boucetta a été nommée ambassadeur, Secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Pour l'Afrique :

– Hassan Naciri, ambassadeur auprès de la République du Sénégal ;

– Driss Isbayene, ambassadeur auprès de la République du Mali ;

– Zakaria Koumiri, ambassadeur auprès de la République unie de Tanzanie ;

– Abderrazzak Laassel, ambassadeur auprès de la République du Kenya ;

– Issam Taib, ambassadeur auprès de la République de Guinée ;

Pour le monde arabe :

– Mohamed Hamzaoui, ambassadeur auprès des Emirats arabes unis ;

– Ali Benaissa, ambassadeur auprès du Koweït ;

– Mohamed Ait Ouali, ambassadeur auprès de la République algérienne démocratique et populaire ;

– Abderrahim Mouziane, ambassadeur, chef du Bureau de représentation du Royaume du Maroc à Ramallah ;

Pour l'Europe :

– Karim Medrek, ambassadeur auprès du Royaume de Suède ;

– Mohamed Sbihi, ambassadeur auprès de la République Hellénique (Grèce) ;

– Hakim Hajoui, ambassadeur auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord ;

– Nabila Freidji, ambassadeur auprès du Royaume de Norvège ;

Pour l'Amérique latine :

– Hicham Dehane, ambassadeur auprès de la République dominicaine ;

– Hicham Elaloui, ambassadeur auprès de la République de Cuba ;

– Bouchra Kadiri Boudchich, ambassadeur auprès de la République du Panama ;

Pour l'Asie et Océanie :

– Wissane Zailachi, ambassadeur auprès du Commonwealth d’Australie ;

– Mohamed Rachid Maaninou, ambassadeur auprès de la République de Kazakhstan ;

– Abderrahim Rahali, ambassadeur auprès du Royaume de Thaïlande.