L'ex-président mauritanien Ould Abdel Aziz au cœur d'une enquête parlementaire

En Mauritanie, une commission d'enquête parlementaire aurait adressé une convocation à l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz pour l’interroger sur sa gestion d'un certain nombre de dossiers au cours de ses mandats successifs.

Selon Sahara Medias, Abdel Aziz devrait être entendu ce mardi. Des sources su média mauritanien ont indiqué que la commission aurait envoyé une copie de la convocation au domicile de l'ancien président à Ksar, dans la banlieue de Nouakchott, tandis qu'une autre copie a été envoyée à sa résidence dans la ville de Bennechab, au nord-ouest mauritanien.

Et de noter que cette comparution s’inscrit dans le cadre du travail de cette commission ayant précédemment entendu de nombreux ex-ministres et anciens fonctionnaires, dont certains proches de l'ancien président. «La plupart auraient indiqué qu'ils exécutaient des ordres directs de l’ancien président», ajoute-t-on.

La comparution d’Abdel Aziz coïncide avec une autre réunion de la Commission de la justice et de l'intérieur au Parlement mauritanien pour discuter de la loi régissant la Haute Cour de justice. Et de rappeler que la Constitution mauritanienne accorde à cette instance le pouvoir de juger le président et les ministres s’ils sont reconnus de mauvaise gestion lors de leur mandat.