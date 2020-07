Ksar Sghir prochaine base des Américains à la place de Rota en Espagne ?

Depuis le lancement de sa construction en 2008, la base navale de Ksar Sghir est source de préoccupation pour les sécuritaires du voisin ibérique. Un souci que laisse trahir les couvertures médiatiques réservées à ce sujet ces dernières années. La dernière en date porte la signature de la publication El Espanol.

Le quotidien avance que le Maroc aurait offert aux Etats-Unis d’accueillir une partie de ses navires de guerre qui sillonnent la Méditerranée à Ksar Sghir. Une proposition suscitant des grincements de dents dans la hiérarchie de l’armée espagnole, indique la même source.

Le timing de l’offre n’est guère rassurant pour les Espagnols. Il coïncide en effet avec l’expiration du cadre de coopération militaire liant Madrid et Washington depuis le 1er décembre 1988 et devant expirer en mai 2021. Plus inquiétant encore, les Etats-Unis n’ont toujours pas présenté de requête officielle pour prolonger leur présence sur la base Rota (province de Cadiz). Une révélation faite par la ministre de la Défense Mme Robles lors de son audition en mai dernier au Sénat, rappelle El Espanol.

Qui d'Agadir ou Ksar Sghir pour concurrencer Rota ?

Pour mettre toutes les chances de son côté, le Maroc aurait «multiplié par quatre la surface» de la base navale de Ksar Sghir au point d'être en capacité d'«accueillir des sous marins», précise le journal citant «une source militaire marocaine». Une extension qui serait la conséquence d’une visite effectuée par des militaires américains au chantier de la base afin de jauger sa capacité à recevoir des navires de l’US Navy.

Force est de constater que ce n’est pas la première fois qu’un média ibérique fait écho des inquiétudes des militaires sur ce sujet. Déjà le 31 janvier, Kaosenlared.net révélait que le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, à l’occasion du dernier sommet de l’OTAN organisé les 3 et 4 décembre 2019 à Londres, avait proposé à l’actuel locataire de la Maison blanche une reconduction de la présence militaire américaine à Rota au-delà de mai 2021. La publication avait égalemment fait état d’une «appréhension» dans les rangs du gouvernement espagnol. Elle en a attribué l'origine à «l’existence d’un autre concurrent : le Maroc qui pourrait accueillir des bateaux de l’US Navy à Agadir» en lieu et place de la base navale de Rota.

Une base dans la capitale du Souss que connaissent bien les Américains. De nombreux navires de l'US Navy jettent régulièrement l’ancre à Agadir à l’occasion des exercices militaires «African Sea Leon». Avant que le Pentagone ne décide l’annulation de l’édition 2020, dans le sillage de l’assassinat du général iranien Kassem Souleimani, plus de 3.000 soldats à bord de l’USS Bataan étaient présents à Agadir.