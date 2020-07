Pour Vahid Halilhodzic, Achraf Hakimi «peut briller dans n'importe quel championnat»

L'arrivée d'Achraf Hakimi à l'Inter Milan reçoit également la bénédiction de Vahid Halilhodzic, entraîneur des Lions de l’Atlas. Dans une déclaration accordée à Al Arabi Al Jadeed, reprise par le média Tutto Mercato, le sélectionneur a exprimé sa grande satisfaction de la décision du footballeur marocain de rejoindre le club italien.

«Hakimi a les bonnes caractéristiques pour briller dans le football italien avec l'Inter. Nous parlons d'un jeune joueur qui a un grand avenir devant lui et qui peut grandir beaucoup», a déclaré le sélectionneur national. Et d’ajouter que «Hakimi est le type de joueur qui peut briller dans n'importe quel championnat et avec n'importe quelle équipe».

«En plus d'être un jeune homme qui fait de la vitesse dans le jeu son point fort, il est ambitieux et joue avec enthousiasme, et je pense qu'il donnera beaucoup à sa nouvelle équipe.» Vahid Halilhodzic

L’entraineur des Lions de l’Atlas a également assuré qu’il regarderait «attentivement» les matchs d’Achraf Hakimi à l’Inter. Et de préciser que le jeune défenseur marocain de 21 ans, jusque-là sociétaire du Real Madrid en prêt à Borussia Dortmund est «un joueur important dans l'équipe nationale marocaine». «J'espère qu'il pourra vraiment faire de belles performances afin de continuer à jouer avec nous toujours avec un moral élevé», conclut-il.