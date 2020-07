Maroc : 393 nouveaux cas de coronavirus, dont 203 dans le foyer de Safi

Entre samedi 17h et dimanche 17h, 393 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés au Maroc, soit un total de 14 215 depuis le début de la pandémie dans le pays. 98% des patients nouvellement identifiés sont asymptomatiques et 92% ont été détectés parmi des cas contact et les opérations de dépistage dans les foyers.

Lors du point de presse quotidien relatif à la situation pandémique dans le pays, Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, a indiqué que 215 de ces nouveaux cas ont été identifiés dans la région de Marrakech-Safi. 203 parmi eux sont situés à Safi, dans des foyers industriels liés à celui identifié hier, au sein d’une usine de conserves de sardines. 11 autres infections ont par ailleurs été confirmée à Marrakech et une à El Haouz.

Dans ce sens, Hind Ezzine a débuté son point de presse aujourd’hui en insistant sur le strict respect des mesures préventives pour éviter l’émergence de foyers infectieux dans le milieu industriel. Elle a rappelé ainsi l’importance pour les employeurs de renforcer ce dispositif dans le lieu du travail, notamment en sensibilisant le personnel, en mettant à sa disposition le matériel de protection, en appliquant la distanciation physique requise, en désinfectant régulièrement les lieux aérés naturellement, mais aussi en garantissant un déplacement sans risques pour les employés.

Dans les autres régions, Casablanca-Settat a confirmé 65 nouvelles infections : 57 à Casablanca, 6 à Médiouna et 2 à Mohammedia. Les 38 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra se situent toutes dans la ville de Laâyoune. Par ailleurs, 35 nouveaux cas ont été enregistrés à Fès-Meknès : 30 à Fès, 2 à Moulay Yacoub, 1 à Taza, 1 à Ifrane et 1 à Taounate. 31 autres cas ont été détectées à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : 12 à Tanger, 10 à Tétouan, 7 à El Fahs Anjra, 1 à Ouazzane et 1 à Larache. Pour sa part, Rabat-Salé-Kénitra a compté 3 nouveaux cas, soit 1 à Témara, 1 à Salé, 1 à Sidi Slimane. Quant aux trois cas enregistrés dans l’Oriental, ils se situent tous dans la ville de Jerada. Trois cas à Guelmim-Ouen Noun ont été confirmés à Tan Tan.

Ainsi, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa et Dakhla Oued-Ed Dahab sont les quatre régions a ne pas avoir enregistré de nouveau cas de coronavirus, ces dernières 24 heures.

En outre, Dr. Hind Ezzine a indiqué que 396 nouvelles guérisons ont été confirmées, soit un total de 9 725, avec un taux de rémission de 68,4%. Par ailleurs, 3 morts supplémentaires ont été déplorés, augmentant ainsi le nombre de décès depuis le début de la pandémie à 235, avec un taux de létalité de 1,7%.

La responsable souligne que le Maroc compte encore 4 255 cas actifs, tous pris en charge dans les structures hospitalières. Seulement 17 parmi ces patients restent dans un état critique. Enfin, 15 321 personnes ayant été en contact avec des personnes infectées restent sous surveillance sanitaire.