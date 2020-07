Espagne : Recherché au Maroc pour pédocriminalité, Falete s’invite à une émission TV

Le chanteur espagnol Ricardo Ojeda, alias Falete, ne peut plus fouler le sol marocain car recherché dans une affaire de pédocriminalité. Cependant, la télévision espagnole va l'accueillir dans le cadre d'une émission de divertissement, prévue lundi soir sur Antena 3, tout en se gardant bien d’aborder la question qui fâche.

«Ils ne voulaient pas parler du problème de pédophilie qui avait été révélé l’année dernière au Maroc, non pas pour avoir jugé sensible de parler de maltraitance des enfants, mais parce qu’ils invitaient l’un des prévenus, cité par la justice marocaine, à un spectacle d’humour et de variétés», indique sur son compte Twitter la journaliste espagnole Sonia Moreno, qui dit avoir consulté les échanges à ce sujet.

No quisieron hablar del asunto de pederastia que se destapó el año pasado en #Marruecos por considerar sensible hablar de abuso a menores, pero que invitan a un programa de humor y variedades a uno de los acusados y citado por la justicia marroquí. Yo misma leí los whatsapps https://t.co/BsyAvCZbm0 — Sonia Moreno (@sonietamb) July 4, 2020

En juin 2019, l’affaire a en effet secoué Tanger, où le tribunal de première instance a condamné le ressortissant espagnol Félix Ramos à 8 ans de prison. Il a été reconnu coupable d’escroquerie et d’abus sexuel sur un mineur de 14 ans, bénéficiaire du centre de l’enfance tenu alors par l’association Ningún Niño sin Techo, dans la ville.

Suite à cette affaire, l’ONG a été dissoute par décision de justice. En revanche, sa présidente, Falete et une autre espagnole également accusés par la victime, n’ont pas été condamnées et se trouvent actuellement au royaume ibérique.

Le nom de Falete est cité dans l’enquête, lors de son voyage à Tanger en 2016, en compagnie de Félix Ramos. Ce dernier aurait demandé à la victime «de bien [se] comporter avec Falete, [car] il était chanteur, qu’il allait [l]’aider et [lui] donner de l’argent». Dans sa déposition, le jeune a affirmé ainsi avoir été violé par l’artiste «pendant plusieurs jours», contre 2 000 dirhams. L’homme aurait également demandé à la victime de lui envoyer des «petites vidéos» pornographiques, en échange de 60 euros censées être reçues par poste.