Maroc : 534 nouveaux cas de coronavirus, nouveau foyer industriel à Safi

Entre vendredi 17h et samedi 17h, 534 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés au Maroc, soit un total de 13 822 infections depuis le début de la pandémie dans le pays. 97% ont été dépistés parmi des cas contacts et le suivi des foyers détectés. 169 guérisons ont également été confirmées ces dernières 24 heures, soit un ensemble de 9 329 personnes remises et un taux de guérison de 67,5%. 2 décès sont à déplorer, soit 232 au total et un taux de létalité de 1,7%.

Lors du point de presse quotidien relatif à la situation pandémique au Maroc, Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, a indiqué que 266 des nouveaux cas de la covid-19 ont été enregistrés dans la région de Marrakech-Safi : 253 dans un foyer industriel à Safi, 9 à Marrakech et 4 à Kelâa des Sraghna.

Dans les autres régions, Fès-Meknès a enregistré 93 infections : 92 à Fès et 1 à Moulay Yacoub. S’en suit Casablanca-Settat avec 59 nouveaux cas : 45 à Casablanca, 10 à Médiouna et 4 à Mohammedia. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a, pour sa part, identifié 55 patients supplémentaires : 36 à Tanger, 14 à Tétouan, 4 à Larache et 1 à Ouazzane. Tous les 34 dépistés à Laâyoune-Es Sakia El Hamra se situent dans la ville de Laâyoune.

Rabat-Salé-Kénitra a quant à elle enregistré 9 cas : 7 à Kénitra et 2 à Sidi Kacem. Beni Mella-Khénifra a pour sa part compté 7 infections : 6 à Fqih Bensalah et 1 à Beni Mellal. 7 ont également été identifiées dans l’Oriental : 6 à Oujda et 1 à Jerada. 3 ont été confirmées à Guelmim-Oued Noun : 2 à Tan Tan et 1 à Sidi Ifni. Par ailleurs, un seul cas a été testé positif à Dakhla-Oued Ed Dahab, dans la ville de Dakhla.

Ainsi, Drâa-Tafilalet et Souss-Massa sont les deux seules régions à ne pas avoir identifié de nouveaux cas, ces dernières 24 heures, selon la responsable.

Celle-ci indique que le nombre de cas actifs encore pris en charge médicale est de 4 261, sur le territoire national. 18 de ces patients restent dans un état critique, cas souffrant par ailleurs de maladies chroniques ou étant âgés, ajoute Dr. Ezzine.

Par âge, 1,9% des patients pris en charge dans les structures hospitalières ont 5 ans ou moins, 5,6% ont entre 5 et 14 ans, 13,8% ont entre 15 et 24 ans, 47,7% se situent dans la tranche d’âge de 25 à 40 ans, 24,8% dans celle de 41 à 64 ans, tandis que 6,2% ont 65 ans et plus.

Par sexe, le coronavirus semble désormais atteindre plus de femmes (55%) que d’hommes (45%), fait remarquer la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie.

Celle-ci insiste une nouvelle fois sur le respect des mesures de distanciation et de prévention contre la propagation de la pandémie, malgré l’allègement des mesures du confinement sanitaire.