Football : Le Franco-marocain Youssef Maziz prolonge au Metz jusqu'en 2024

Le milieu offensif franco-marocain, Youssef Maziz, a prolongé de trois saisons le contrat le liant au Metz jusqu'en 2024, a annoncé vendredi le club de Ligue 1.

«Pur produit du centre de formation messin, Youssef Maziz continue l'aventure en Grenat», se félicite le club dans un communiqué.

Le jeune footballeur, âgé de 22 ans, avait été prêté deux saisons, dans un premier temps en National 1 (2018-2019) à l'US Avranches où il s'était montré «régulier et décisif» en marquant 7 buts en 29 rencontres, puis au Mans (2019-2020) en Ligue 2. Avec ce dernier et malgré des blessures aux adducteurs puis à la cuisse, Maziz avait disputé treize matches pour trois buts et deux passes décisives.

«Je suis forcément très heureux et fier de poursuivre l'aventure avec mon club de cœur. J'ai été prêté les deux dernières saisons, je n'ai donc pas eu la chance de fouler la pelouse de Saint-Symphorien avec le maillot grenat et j'espère pouvoir réaliser cela rapidement», a déclaré le jeune milieu de terrain.

«Mon objectif est de m'installer durablement en Ligue 1 avec mon club formateur», a-t-il dit.