Maroc : Mohamed Ziane interdit d’exercer le métier d’avocat pendant un an

La salle de consultation de la cour d'appel de Rabat a décidé d’interdire Mohamed Ziane d’exercer le métier d’avocat pendant un an. Cette décision a été justifiée par la cour par le fait que «ses plaidoiries dans le dossier de Taoufik Bouachrine étaient hors contexte», écrit hier Kifach.

Et d’ajouter que le 26 mars 2019, la même salle a décidé d’interdire l'avocat et ancien ministre des Droits de l'homme d'exercer la profession d'avocat pour une période de trois mois, en raison de ses «transgressions professionnelles, d'allégations et d’actions contraires aux règles et à l'éthique de la profession». Il a été également reconnu que Mohamed Ziane a «publié de fausses allégations», dans le cadre du même procès.

Il y a à peine quelques jours, l’avocat a ouvertement remis en question la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus par l'Etat en contestant les chiffres officiels du nombre d'infections. «Il y a seulement 15 cas de coronavirus, pas un de plus. Les 700 cas qui sont hospitalisés ne devraient pas l'être. Et 35 millions de Marocains sont confinés pour seulement 15 cas», a affirmé l’ex-bâtonnier d’une manière théâtrale dans une vidéo tournée lors d'un sit-in d'avocats à Casablanca.